Rio Ave confirma regresso de Miguel Cardoso

Miguel Cardoso é o novo treinador do Rio Ave. Está confirmado o regresso do técnico, de 48 anos, ao comando da equipa vilacondense.

Cardoso estava sem clube desde agosto de 2019, quando foi despedido do AEK da Grécia. O vínculo do treinador com o Rio Ave é válido até junho de 2022, isto é, por uma época e meia.

Miguel Cardoso sucede a Pedro Cunha, que comandou a equipa em cinco jogos, desde a saída de Mário Silva.

O novo treinador do Rio Ave já orientou o treino da tarde desta sexta-feira e estreia-se no banco na segunda-feira, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, a contar para a 16.ª jornada do campeonato.

No Rio Ave, Miguel Cardoso alcançou o quinto lugar na época de 2017/18. Três épocas depois, regressa a Vila do Conde, depois de passagens por Nantes, Celta de Vigo e AEK.