Ricardo Costa já não é diretor desportivo do Boavista

Ricardo Costa já não é o diretor desportivo do Boavista, anunciou o clube em comunicado. Fary assume a função.

"A Boavista FC, Futebol SAD comunica que Ricardo Costa cessou as funções de diretor desportivo para a área do Futebol Profissional, num cargo que passará a ser ocupado por Fary Faye", pode ler-se no comunicado.

O clube axadrezado "agradece a Ricardo Costa todo o empenho, profissionalismo e dedicação com que serviu este símbolo".

A Sport TV avança que o dirigente foi agredido fisicamente pelos adeptos do clube, o que esteve na origem da saída.

Ricardo Costa foi formado no Boavista e fez a última temporada da carreira no axadrezado, em 2019/20, antes de terminar carreira e assumir a função de diretor desportivo.

