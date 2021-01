Platiny está de volta ao Feirense

Platiny está de regresso ao Feirense, primeiro clube que representou em Portugal e onde já esteve três temporadas. O avançado brasileiro rescindiu com o Casa Pia, depois de 15 jogos e dois golos, esta época.

Despede-se do clube lisboeta, depois de ter marcado no último jogo, frente ao Casa Pia.

Platiny, de 30 anos, chega ao Marcolino Castro para reforçar o ataque da equipa de Flipe Rocha e compensa a saída de Agdon para o Varzim.

Irá concorrer com Fabrício e João Victor pela vaga para o ponta de lança. O Feirense está no 3.º lugar da Segunda Liga, em posição de acesso ao "play-off" de promoção.

Platiny chegou a Portugal em 2012/13 para jogar no Feirense. Marcou 10 golos em 30 jogos e foi contratado pelo Braga. Jogou na equipa B dos minhotos e foi cedido ao Aves, na segunda temporada. Voltou à Feira, onde passou duas temporadas. Esteve três anos no Chaves até assinar pelo Casa Pia no início desta época.