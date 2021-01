Petit lamenta golos seguidos que eliminaram Belenenses SAD

Petit ficou a lamentar o desperdício da primeira oportunidade do jogo, que pertenceu ao Belenenses SAD, e os consequentes dois golos de rajada que lançaram o Benfica para a vitória, por 3-1, e eliminaram os azuis da Taça de Portugal.

Em declarações à TVI24, no final da partida, o treinador do Belenenses SAD salientou que a sua equipa entrou bem no jogo e até teve a primeira ocasião. Contudo, tudo mudou com dois golos consecutivos.

"O Benfica faz o golo num lance caricato, o que abalou com a equipa, e sofremos logo de bola parada. O jogo estava bem controlado, era o nosso melhor momento, a gerir bem a posse de bola e a tentar criar oportunidades. Depois, tornou-se mais difícil. Ao intervalo, tentei dizer que se fizéssemos o golo entrávamos na partida. O terceiro golo é uma perda de bola nossa", lamentou.

Faltou aproveitar "intranquilidade"

Petit sentiu que o Belenenses SAD perdeu "muitos duelos no meio-campo, em zonas em que [devia] ter sido mais forte". "Quando perdes muitos duelos, tens muitas dificuldades", sublinhou.

O treinador dos azuis reiterou que "foram dois golos num período de cinco minutos" que arrasaram a equipa, que até aí tinha o controlo. A intenção inicial era marcar cedo e, depois, aproveitar o espaço que o Benfica, nervoso após três jogos sem vencer, desse ao tentar virar o resultado:

"Fomos nós que tivemos a primeira oportunidade, numa ocasião de três para dois tens de marcar nestes jogos. Ia tornar-se mais difícil para o Benfica, porque somos uma equipa que define bem, que dá poucas oportunidades. Aqui era fazeres o golo, defenderes bem e poderes sair em transições, aproveitares um pouco a tranquilidade que o Benfica vivia. Quando o Benfica se apanhou a ganhar 2-0, tornou-se mais difícil. Tentámos arriscar mais um pouco, não conseguimos e acabámos por sofrer o terceiro golo."