Penafiel prepara reconhecimento a Abel Ferreira

Abel Ferreira fez toda a formação e estreou-se como sénior no FC Penafiel, clube que representou entre 1997 e 2000 na equipa principal, antes de rumar ao Vitória de Guimarães. Representou ainda o Sporting de Braga e o Sporting, clube onde terminou carreira, em 2011.

O presidente da Câmara garantiu à Renascença que, embora as circunstâncias não permitam manifestações mais efusivas, no sábado “os penafidelenses vão estar colados às televisões a torcerem afincadamente pelo conterrâneo”.

O treinador de 42 anos disputa neste sábado a final da Copa Libertadores ao serviço do Palmeiras, no Maracanã, contra o Santos, naquele que pode ser o seu primeiro troféu enquanto treinador de uma equipa principal.

“A carreira do Abel está neste momento a criar grande alegria e orgulho no coração dos penafidelenses. Se ele tiver sucesso, como todos nós desejamos, com certeza que os penafidelenses vão querer que a Câmara Municipal lhe faça um reconhecimento”, diz em entrevista a Bola Branca.

A equipa brasileira perdeu com o River Plate (0-2)(...)

Na temporada seguinte arrancou a carreira como treinador, nas camadas jovens dos leões. Treinou a equipa B em 2013/14, antes de rumar à equipa B do Braga, em 2014. Saltou para a equipa principal em 2016/17, que orientou até à pré-época de 2019/20.

Abel Ferreira aceitou o convite do PAOK, da Grécia, no seu primeiro desafio internacional até ter sido contratado pelo Palmeiras, do Brasil, este ano.

Antonino de Sousa diz que a carreira, enquanto jogador e treinador, tem sido acompanhada com entusiasmo e que existe “um carinho e uma admiração muito grandes” enquanto cidadão e desportista.

A final da Copa Libertadores, entre o Palmeiras e o Santos, está marcada para este sábado no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), com apito inicial marcado para as 20h00 e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.