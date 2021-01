Miguel Cardoso regressa ao Rio Ave

Miguel Cardoso será o novo treinador do Rio Ave, segundo noticia o jornal "O Jogo".

O treinador de 48 anos está fora do ativo desde o início da temporada 2019/20, quando deixou o comando técnico do AEK de Atenas passado quatro jogos, e prepara-se para voltar ao ativo no clube onde mais foi feliz.

Miguel Cardoso orientou o Rio Ave na época 2017/18, a sua primeira enquanto treinador de uma equipa principal, e alcançou o quinto lugar da classificação. O treinador optou por rumar ao estrangeiro e somou três experiências menos felizes, de onde foi demitido: Nantes, Celta de Vigo e AEK.



Pedro Cunha vai, deste modo, deixar o comando técnico da equipa principal, que assumia de forma interina após a saída de Mário Silva no final do ano. O Rio Ave é 10º classificado da I Liga, com 15 pontos.