Gil Vicente "merecia mais", mas FC Porto é justo vencedor

Ricardo Soares acredita que "sorte" diferente, na hora de atirar à baliza, podia ter levado ao apuramento do Gil Vicente para as meias-finais da Taça de Portugal, esta sexta-feira, no entanto, assume que o FC Porto mereceu vencer a partida, por 0-2.

Em declarações à TVI24, o treinador dos gilistas reconheceu que "a vitória é justa para o FC Porto, que entrou muito forte" no jogo.

"Nós tivemos dificuldade nos primeiros 30 minutos, o Porto foi muito agressivo e pressionante e nós não conseguimos acompanhar essa velocidade. Nos últimos 10 minutos da primeira parte, já estávamos de igual para igual. Na segunda parte, equilibrámos o jogo, grande parte foi dominada por nós, tivemos oportunidade para fazer o empate. Não fizemos e, quando estávamos a arriscar tudo para levar o jogo para prolongamento, o Porto fez golo", analisou.

Ricardo Soares salientou que estava "muito orgulhoso" dos seus jogadores, que com menos um dia de descanso "tiveram uma capacidade de superação incrível, em circunstâncias difíceis":

"Fizeram um esforço extraordinário. Os meus jogadores mereciam mais, mas também temos de dar os parabéns ao FC Porto."