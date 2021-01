Braga bate Santa Clara e está nas meias-finais da Taça de Portugal

O Sporting de Braga apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal, esta sexta-feira, ao derrotar o Santa Clara, em casa, por 2-1.

Os minhotos abriram o marcador logo aos 25 minutos. Fransérgio lançou Abel Ruiz na meia-direita com um passe a rasgar toda a defesa do Santa Clara e o espanhol cruzou atrasado para Ricardo Horta, que não perdoou.

Aos 43 minutos, num contra-ataque, Wanderson Galeno galgou metros pela esquerda, entrou na área, tirou dois adversários e ofereceu de bandeja para Abel Ruiz. Chamado a "matar" o jogo, o ponta de lança espanhol atirou a contar.

Já depois de ter sido anulado um golo a Ricardo Horta, por fora de jogo, o reforço de inverno Hidemasa Morita entrou na área do Braga, trocou as voltas à defesa e assistiu para o golo de Cryzan. Contudo, já era demasiado tarde para a reação do Santa Clara.

O Sporting de Braga avança, assim, para a meia-final, com encontro marcado com o FC Porto, que eliminou o Gil Vicente, por 0-2.