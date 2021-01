Barroso lembra que o Santa Clara já ganhou em Braga esta época. "Todo o cuidado é pouco"

Barroso, antigo jogador do Sporting de Braga, recorda que o Santa Clara já venceu esta época em casa dos arsenalistas e isso deve servir de aviso para o jogo desta sexta-feira, para os quartos de final da Taça de Portugal.



O aviso chega da boca de um jogador que deixou marca no Braga, o médio Barroso, que cumpriu quase trezentos jogos ao serviço dos guerreiros do Minho. A 25 de setembro de 2020, o Santa Clara venceu na Pedreira por 1-0, em partida da segunda jornada da I Liga. O único golo do desafio foi marcado pelo avançado brasileiro, Thiago Santana, que, entretanto, saiu para os japoneses do Shimizu S-Pulse.

Barroso entrega favoritismo à equipa de Carlos Carvalhal, mas destaca que o Santa Clara poderá criar dificuldades no duelo da Taça de Portugal.

"O Braga é favorito à vitória, tem o objetivo de ir à final da Taça mas todo o cuidado é pouco. O Santa Clara já ganhou em Braga, esta época, e é capaz de voltar a criar dificuldades. É uma equipa muito pragmática, defende bem e tem contra-ataques muito perigosos. O Sporting de Braga tem de dar tudo e pensar unicamente neste jogo, se quer seguir em frente. Já está avisado pelo que aconteceu na partida do campeonato e estará mais precavido", referiu em entrevista a Bola Branca.



O jogo Sporting de Braga-Santa Clara, dos quartos-de-final da Taça de Portugal, realiza-se às 19h45 no Estádio Municipal de Braga e terá arbitragem de Nuno Almeida.