Académica anuncia dois reforços para atacar a subida

A Académica anunciou, em comunicado, a contratação do guarda-redes Stojkovic e do avançado Gabriel.

O guardião de 24 anos rescindiu contrato com o Leixões e reforça a baliza da Briosa, depois de passagens menos bem sucedidas pelo Leixões e Estoril Praia. Stojkovic fez praticamente toda a formação no Sporting.

Já Gabriel, extremo de 26 anos, chega ao clube proveniente dos italianos do Giugliano, país onde fez grande parte da sua carreira até ao momento.

A Académica ocupa o segundo lugar da II Liga com 33 pontos, com menos cinco do que o líder do Estoril Praia.