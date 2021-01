Villas-Boas não conta com renovação de contrato no Marselha

O treinador André Villas-Boas admite a saída do Marselha no final da temporada, quando termina o seu contrato com o clube francês.

Em conferência de imprensa, o técnico português diz que não espera que o clube renove o seu contrato, face aos resultados negativos desta época.

"Acho que o fim será em junho, é normal. Com a situação atual, acho que será o fim. Não espero nada da direção neste momento, não sou uma prioridade. Não estou à espera de nada porque sou responsável pelos resultados atuais que são um desastro. Estamos a distância abismal do pódio. O próximo ano será um ano zero para o clube, e estamos a criar bases para esse futuro", disse.

Face ao mau momento, André Villas-Boas já chegou a colocar o lugar à disposição após a derrota contra o Lends.

O Marselha tem apenas uma vitória nos últimos nove jogos e caiu para o 6.º lugar do campeonato francês. Devido a surtos de Covid-19, o clube tem ainda um jogo em atraso.

A equipa foi afastada das competições europeias, ao ficar no último lugar do grupo, em que estava o FC Porto, na Liga dos Campeões e perdeu a Supertaça de França com o PSG.