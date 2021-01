Goleada coloca Zamalek, de Jaime Pacheco, na liderança na Liga egípcia

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, goleou esta quinta-feira na receção ao Misr Lel Makkasa, por 4-1, na 10ª jornada da Liga egípcia de futebol, e assumiu a liderança da prova.

O avançado marroquino Achraf Bencharki abriu o marcador aos 14 minutos, na execução de uma grande penalidade, e o médio Ibrahim Obama aumentou a vantagem, à passagem do minuto 22.

Os mesmos dois jogadores ‘bisaram’ na segunda parte, com Bencharki a fazer o 3-0, aos 62 minutos, e Obama o 4-0, aos 76, enquanto o Misr Lel Makkasa apenas conseguiu atenuar o peso da derrota com o golo de honra aos 80, por Marwan Hamdy.

Com este triunfo, a equipa de Jaime Pacheco subiu à liderança da Liga egípcia, com 23 pontos, mais dois do que o segundo classificado, o Al Ahly, e mais cinco do que o terceiro, o El Gouna.