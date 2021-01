​Procura por carros de luxo aumenta em ano de pandemia

A procura por carros de luxo cresceu 5,7% em Portugal, durante o ano de 2020. A conclusão é de um estudo feito por uma plataforma online que reúne anúncios de venda de carros usados.



As marcas Porsche, McLaren e Jaguar foram as que registaram maior procura, quando comparado com 2019. Em sentido inverso, as marcas Aston Martin, Ferrari e Bentley registaram quebras na procura.

Segundo o diretor-geral do Standvirtual, o segmento de luxo foi “o menos afetado” e até registou “um ligeiro crescimento”, de acordo com um estudo que analisou os dados disponíveis na plataforma.

No comunicado, a plataforma revela ainda quais os três carros mais caros anunciados em 2020: um Porsche à venda por um milhão e 350 mil euros; um Lamborghini por quase 600 mil euros e um Ferrari por quase meio milhão de euros.