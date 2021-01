Mónaco quer segurar Florentino apesar do interesse do Valência

O Mónaco quer continuar a contar com Florentino Luís até ao final da temporada, o que dificulta o interesse e proposta do Valência para contratar o médio do Benfica, sabe Bola Branca.

O jovem médio defensivo de 21 anos foi emprestado pelo Benfica aos monegáscos no início da temporada, mas tem sido pouco utilizado por Niko Kovac. Florentino soma seis jogos, apenas dois dos quais como titular, na sétima e oitava jornada do campeonato francês.

O Valência está interessado no empréstimo do médio, num negócio que poderá prever uma opção de compra e a garantia de maior utilização, mas o Mónaco não se mostra interessado em permitir a saída do jogador, uma vez que acredita que Florentino ainda pode ser importante no decorrer da presente temporada.

Florentino esteve infetado com Covid-19 no início de janeiro, mas entretanto já regressou aos treinos no Mónaco e aguarda pelo desfecho nas negociações, para saber se continua no principado até ao fim da temporada ou se ruma ao Valência, onde pode ser colega de equipa dos compatriotas Gonçalo Guedes e Thierry Correia.