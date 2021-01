"Jorge Jesus está abatido, com febre e dores no corpo"

Jorge Jesus tem "fortes sintomas febris e muitas dores no corpo", depois de ter sido confirmada a infeção por Covid-19, na noite de quinta-feira. A revelação é feita por Júlio António, antigo dirigente do Estrela da Amadora e amigo do treinador, que falou nas últimas horas com o técnico.

"Começou a ter fortes sintomas febris e muitas dores do corpo e após uma bateria de exames foi conhecido o resultado. Está em casa e a combater este vírus, sob vigilância médica. E achei-o abatido. Tudo isto afetou-o. De há dois meses para cá ficou com jogadores e elementos da sua equipa técnica afectados. Esteve sozinho. Não há quem resista a isto", começa por referir, a Bola Branca.

O Benfica explicou que, apesar de nas últimas duas semanas o treinador ter acumulado sete testes negativos, a infeção respiratória que o estava a afetar é, afinal, Covid-19, como veio a ser confirmado através de um teste cujo resultado foi conhecido na última madrugada.

Júlio António está seguro de que o sucedido servirá também para unir a equipa no dérbi de segunda-feira em Alvalade. Entretanto, mesmo em casa isolado, o treinador não deixará de continuar o seu trabalho visando os próximos desafios das águias, a começar pelo embate contra os leões.

"Vai com certeza estar sempre em contacto com a sua equipa de trabalho, dizendo qual é a ideia de jogo, para cada jogo. Quando vem aí um dérbi no qual ele gostaria de estar presente. Ele gostaria de estar ao vivo com os seus jogadores, mas tenho a certeza que o Benfica vai sair muito unido. Jogadores e restante equipa técnica vão querer dar o máximo", defende Júlio António, que considera que os encarnados foram os mais prejudicados até ao momento pela pandemia.