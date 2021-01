João de Deus à imagem de Jorge Jesus

O defesa João Meira, atualmente no Cova da Piedade, garante que João de Deus é treinador de equipa grande e tem um perfil à imagem de Jorge Jesus, de quem é adjunto no Benfica.

"Quando era júnior, trabalhei com o João de Deus no Vitória de Setúbal, onde ele era preparador físico. Depois encontrei-o no Atlético e percebi que ele é treinador para clube grande. É muito organizado e meticuloso. Muito à imagem de Jorge Jesus, no transportar da mística e do rigor", refere, em entrevista a Bola Branca.

João de Deus tentará conferir validade aos elogios na próxima segunda-feira, no dérbi frente ao Sporting. Jorge Jesus está infetado com Covid-19 e encontra-se em isolamento, pelo que não poderá orientar a equipa. Tal como frente ao Belenenses SAD, na Luz, será o adjunto, João de Deus, a sentar-se no banco do Benfica, agora em Alvalade.