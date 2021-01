Amazon já fala português

Se faz compras online com frequência certamente já se deparou com o dilema de querer comprar na Amazon, uma das maiores lojas online do planeta, e não encontrar a sua versão portuguesa. Normalmente, os clientes portugueses optam pela Amazon espanhola, pela britânica e até pela alemã, mas precisavam de recorrer ao tradutor para completar o processo.

Esta "falha" foi, agora, colmatada... pelo menos no que diz respeito à tradução. Não, a Amazon ainda não abriu página portuguesa, mas decidiu auxiliar os portugueses que, regularmente, compram na Amazon espanhola, dando agora a hipótese de colocar o site em português de Portugal.

Assim, quando aceder a Amazon.es terá duas opções: castelhano ou português. Se escolher esta última, é recebido com uma imagem alusiva a Portugal, onde se vê, por exemplo, a Torre de Belém ou os Clérigos. "Bem-vindo à Amazon em português", é dito.

Para celebrar a decisão é, também, possível "comprar Português": no menu inicial da "página" lusa há uma secção (pintada a azulejos) onde se destacam produtos de marcas portuguesas. A seleção portuguesa de futebol e o Sport Lisboa e Benfica já figuram por lá.

Desengane-se, no entanto, quem acha que isto significa algum tipo de mudança na forma de comprar. Tudo continua igual e as operações continuam centradas em Madrid. Apenas os conteúdos e os menus passam, assim, a "falar" português de Portugal, bem como o sistema de compras e o apoio ao cliente.

Igual também se mantém a "promoção" dedicada aos portugueses: os portes são gratuitos para encomendas superiores a 29 euros.