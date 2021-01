Especialista em direito desportivo não vê fundamento para reverter castigo a Palhinha

"É uma questão técnica, do foro estritamente desportivo do jogo. O árbitro tomou uma decisão errada, mas não é uma situação de fraude, corrupção ou arbitrariedade. Ele fez uma validação incorreta do lance e não um julgamento doloso ou intencional para prejudicar A ou B", fundamenta Lúcio Correia.

Na opinião do jurista contactado pela Renascença , estamos perante uma situação técnica, "estritamente do foro desportivo". Nesse sentido, defende que não motivo para anular a decisão tomada em campo.

Lúcio Correia, especialista em Direito do Desporto, está convencido que Palhinha vai, mesmo, falhar o dérbi com o Benfica , de segunda-feira.

Por outro lado, o especialista pega em outros exemplos, desta e de outras épocas, para prever que o CD delibere na mesma linha das anteriores, mesmo que Fábio Veríssimo reconheça que cometeu um erro de avaliação, ao mostrar o amarelo a Palhinha.

"Mesmo que o árbitro venha a dizer que errou, o que pode acontecer, é normal, como qualquer outro interveniente do jogo pode fazer, não me parece que o Conselho de Disciplina tenha matéria para poder mudar a decisão, até atendendo a outras situações desta e de outras épocas", observa.

Lúcio Correia reforça que nestes casos a doutrina aplicada é a do terreno de jogo. O que se passa no jogo, do ponto de vista desportivo, fica encerrado no jogo.

Matérias, acrescenta o especialista, que não são matéria que o Tribunal Arbitral do Desporto aprecie. Nesse sentido, fica excluída a possibilidade do Sporting tentar recurso para o tribunal internacional.

Palhinha viu o quinto amarelo da época, poucos minutos depois de ser lançado em campo no Bessa, frente ao Boavista. A decisão está a ser muito contestada pelos leões que recorreram da decisão para o CD.

O médio está suspenso para o dérbi com o Benfica, da jornada 16 do campeonato, marcado para segunda-feira, às 21h15, no Estádio de Alvalade.

Veja o lance em que Palhinha vê amarelo: