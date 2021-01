Covid-19 adia Sporting-Marítimo da Liga feminina

A receção do Sporting ao Marítimo, a contar para a terceira jornada da fase de apuramento do campeão da Liga feminina, que estava marcado para domingo, foi adiado devido a um caso positivo de Covid-19 no plantel madeirense, segundo confirmou fonte oficial do clube.

O jogo passa a estar agendado para 19 de maio, às 11h00, em Alcochete. O caso de infeção pelo novo coronavírus foi detetado na operação de rastreio do Aeroporto Internacional da Madeira, quando a equipa do Marítimo regressava ao Funchal, após a derrota em Famalicão, por 3-1.

O protocolo do Instituto de Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira obrigou a que todo o plantel fosse colocado em isolamento profilático até 7 de fevereiro, um domingo. Isto adia, também, a receção do Marítimo ao Condeixa, que devia realizar-se no dia anterior.

À segunda jornada, o Sporting é segundo classificado da fase de apuramento do campeão, com quatro pontos, menos dois que o Benfica. O Marítimo encontra-se em último, sem qualquer ponto amealhado.