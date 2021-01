Mais de 200 mil novos casos de lepra diagnosticados em 160 países em 2019

A Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau celebra no próximo domingo o Dia Mundial dos Doentes de Lepra com uma Missa, às 11h, que "vai decorrer na Igreja do Parque das Nações" e será transmitida na televisão.

Está também a decorrer uma angariação de donativos que poderá ser feita através de transferência bancária ou por multibanco. Toda a informação poderá ser encontrada no site da instituição.

Este dia, instituído pela Organização das Nações Unidas em 1954, "tem como objetivo alertar a população mundial para as condições de sofrimento e de miséria em que vivem muitos milhões de pessoas atingidas pela doença da lepra", escreve um comunicado da associação.

A data mantém-se muito atual, "pois apesar da progressiva redução do número de doentes, a doença ainda não foi erradicada, sobretudo nos países pobres, onde todos os anos surgem inúmeros casos novos".

Apesar de existir tratamento para a lepra, "o que tem ajudado a salvar muitos milhões de doentes", o sucesso da cura "depende também de outras condições, como seja o combate à desnutrição, falta de água potável e parcos padrões de higiene de pessoas que vivem abaixo do nível de dignidade humana".

Por isso, reconhece a Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, é importante prevenir para poder "erradicar a doença de lepra".

De acordo com o último relatório da OMS, em 2019 foram diagnosticados mais de 200 mil novos casos de lepra em 160 países, nomeadamente, na Índia, Brasil e Indonésia.

Em Portugal, o número de doentes é "reduzido". Em 2019 foram identificados seis novos casos de pessoas "imigradas, oriundas de países endémicos de África, América Latina e Ásia", doentes esses que estão a ser tratados pelo Serviço Nacional de Saúde.

A doença de Hansen, mais conhecida como Lepra, é uma doença infeciosa crónica, causada pela “Mycobacterium Leprae”, caracterizada por um largo período de incubação que pode ir até dez anos ou mais