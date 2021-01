FC Porto. João Mário testa positivo à Covid-19

João Mário testou positivo à Covid-19 e desfalca as opções do FC Porto para o jogo de sexta-feira contra o Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos.

O jovem extremo de 21 anos tem sido bastante utilizado esta época nas escolhas de Sérgio Conceição, tendo sido opção na última partida contra o Farense.

O jogador cumpre agora período de isolamento por dez dias e deverá falhar os jogos contra Gil Vicente, Rio Ave e Belenenses SAD.

Sérgio Conceição não pode contar ainda com Nanú e Romário Baró, que ainda estão em isolamento. Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson estão recuperados de Covid-19 e poderão ser opção para o jogo de sexta-feira.

Aos três infetados juntam-se Marcano, que treinou condicionado, e Mbaye, que desenvolveu trabalho de ginásio. O FC Porto treina nesta manhã de quinta-feira, às 11h00, no Olival.

O jogo dos quartos de final da Taça de Portugal entre FC Porto e Gil Vicente está marcado para sexta-feira, às 20h45, no Estádio Cidade de Barcelos. Terá relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.