Razões para uma demissão. “As pessoas não nos ouvem. O CDS não é considerado”

“As pessoas não nos ouvem. O CDS não é considerado. Os indicadores são trágicos” – é com um alerta para a situação do partido que Filipe Lobo d’Ávila se demite da direção de Francisco Rodrigues dos Santos.

Na carta a que a Renascença teve acesso nesta quinta-feira, o centrista manifesta discordância com o caminho estratégico seguido tanto nas eleições regionais dos Açores como nas presidenciais.

Lobo d’Ávila teve 15% de votos no congresso do CDS, em janeiro de 2020. O seu acordo com Francisco Rodrigues dos Santos permitiu ao líder eleito ter maioria nos órgãos do partido. E Lobo d’Ávila aceitou ser um dos vice-presidentes, situação que recorda agora, na demissão.

“Ao longo de um ano contaste com toda a minha lealdade, assim como da de todos os elementos dos Juntos pelo Futuro. As divergências, mais ou menos profundas, foram manifestadas nos órgãos próprios, de forma reservada e transparente”, escreve.

Na carta, Filipe Lobo d’Ávila reconhece que “a nova direção enfrentou enormes dificuldades relacionadas com a pandemia, com o facto de o presidente não estar no Parlamento, com as enormes restrições financeiras que vinham inexplicavelmente do passado e, mais recentemente, com um clima de difícil articulação com o grupo parlamentar”.

Tudo isto, acrescenta, “num momento em que o efeito novidade no centro-direita não estava claramente no CDS, mas sim em novas forças políticas e onde era necessário afirmar uma nova liderança”.