PSD vai pedir adiamento de votação sobre eutanásia

O PSD vai pedir o adiamento da votação final da lei que vai legalizar a eutanásia em Portugal. A votação final global do texto foi aprovado na semana passada em comissão e está marcada para a próxima sexta-feira. Mas, na conferência de líderes parlamentares que vai decorrer ao fim da tarde, o PSD vai pedir o adiamento.

O texto final da lei, que resulta do trabalho de consenso entre os cinco projetos aprovados na generalidade, foi aprovado na Comissão de Assuntos Constitucionais no dia 21. Também aí já tinha havido o adiamento de uma semana, a pedido do CDS.



Agora, é o PSD que quer adiar a votação final. Ainda na quarta-feira, um dos deputados sociais-democratas pedia esse adiamento nas redes sociais.

“A AR vai deliberar sobre a eutanásia na sexta-feira. Não é o tempo adequado para decidir. Face ao período dramático que atravessamos, corre-se o risco de ferir muitas pessoas, criar desuniões e recriminações que o país dispensa e que este tempo empola. Haja bom senso. Adie-se”, escreveu Cristóvão Norte no Twitter.