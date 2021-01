Nuno Melo disponível para ser candidato à liderança do CDS em 2022

Quando Paulo Portas deixou a liderança do CDS, Nuno Melo era um dos eventuais candidatos à liderança; abdicou para Assunção Cristas, de quem foi vice-presidente; quando foi Cristas a sair, renunciou a ser candidato por entender, mais uma vez, que o presidente do partido deve ter lugar no Parlamento e o seu lugar de eleito é em Bruxelas. Agora, com o CDS num ambiente que considera corrosivo, mostra disponibilidade para ser o sucessor de Francisco Rodrigues dos Santos, mas só em 2022 que é quando deve acontecer o congresso ordinário do partido. Se houver um congresso mais cedo, então que avance Adolfo Mesquita Nunes, que também foi vice de Cristas e está a pedir um conselho nacional para antecipar o processo eletivo no CDS.

Num momento em que o partido volta a passar por tempos conturbados, Adolfo Mesquita Nunes, num artigo publicado no Observador, pede um conselho nacional do CDS para tentar aprovar um congresso antecipado. Associa-se a esse pedido?

Em primeiro lugar há uma avaliação que tem de ser feita sobre o momento do CDS. Obviamente, o CDS não vive num momento extraordinário, nunca valorizei excessivamente as sondagens, mas são muitas a indicar um sentido que é descendente e isso é que me preocupa. O facto de estudos de opinião colocarem o CDS não como partido que é mensurável, mas na colunazinha de ‘outros’ incomoda-me, tenho a certeza que incomoda alguém que seja do CDS. Feito este enquadramento, acho que a direção tem toda a legitimidade para querer cumprir o mandato, mas, do mesmo modo, o Adolfo tem toda a legitimidade para pedir um congresso antecipado na base daquilo que é a sua interpretação e a de muitos sobre o estado do CDS. Para mim, muito importante é que essa discussão aconteça no CDS porque este torpor em que vamos vivendo não ajudará a mudar grande coisa.

Mas havendo esse pedido de congresso associa-se a ele?

Não me oporia a esse congresso, tal qual percebo que a direção se sinta legitimada para terminar o mandato. Faço aqui uma nota, antecipando uma coisa que normalmente nunca disse. Ou temos um congresso antecipado e uma disputa que já se entendeu que terá o Adolfo como candidato - eventualmente o Francisco e outros que apareçam - e o pôr tudo em cima da mesa pode ser quase catártico…mas, se o CDS cumprir o seu ciclo e o congresso acontecer em 2022, acho que ninguém se deve excluir dessa discussão. Eu próprio não excluo, se o congresso for em 2022, aí ser candidato se nada se alterar.

Só para clarificar: exclui-se neste momento, mas não em 2022?

Sim, sim. Se, em 2022, fizer sentido uma mudança de ciclo ninguém de bom senso se poderá excluir, achando que tem essa capacidade e que o partido o possa deseja. Caso acontecesse comigo, nunca gostaria que fosse contra o Francisco Rodrigues dos Santos mas com ele e com outros que há anos estão afastados da vida do CDS. E sarando simbolicamente as feridas de 1998. Não são as feridas de 2020 são as de 1998, de um tempo em que o CDS mostrou um friso extraordinário de pessoas que realmente fizeram toda a diferença. Temos de conseguir resgatar todas essas pessoas, sarar todas essas feridas e mostrar que o CDS é uma alternativa que mais ninguém consegue substituir. E isso é muito mais nítido hoje por causa dessa reconfiguração político-partidária. À nossa esquerda temos a concorrência da Iniciativa Liberal e à direita temos uma direita muito estática, que é aquela em que eu não me revejo. Se nos centrarmos na democracia-cristã valemos à volta de 3 por cento, o que é muito pouco. Temos de, através dos quadros que o CDS tem e outros não têm, demonstrar novamente ao país que não há nenhuma nova realidade que consiga melhor do que o CDS. E os votos que não estão no CDS não significa que não possam voltar. Se acontecer um congresso antecipado, se for vontade dos congressistas, dos militantes, que a liderança seja discutida. A atual situação é que, mantendo-se, chega quase a ser corrosiva e arrasta o CDS para um fundo do qual tem de ser tirado muito rapidamente.

Adolfo Mesquita Nunes argumenta que o CDS não tem um projeto, não se antecipa, não passa a mensagem. Concorda com essa análise?

Não necessariamente. Neste momento quem não está na Assembleia da República dificilmente tem espaço na comunicação social e, sem ela, politicamente, apesar das redes sociais, dificilmente existe. Os debates parlamentares acontecem no Parlamento e o que lá se passa é visível no país e essa é uma circunstância dificilmente ultrapassável. Acho que o Francisco é bem-intencionado, tem boas ideias, representa um CDS relevante que pensa como ele, mas não tem conseguido vencer a batalha da comunicação. E com isso tem criado, não por sua culpa, uma ideia de inexistência do CDS que não corresponde à realidade.

No congresso, apoiou João Almeida por ser deputado. Mas agora quando foi colocada a questão de Cecília Meireles renunciar ao mandato para dar lugar ao Francisco Rodrigues dos Santos essa proposta foi muito criticada por si...

Por uma razão: porque essa era uma inevitabilidade que foi antecipada no próprio congresso. Quando o Francisco avança no congresso sabia que não era deputado e considerou isso uma vantagem e não quis que a Cecília se demitisse. No conselho nacional [em Dezembro] foi um ato quase medieval pedir a uma das melhores deputadas da Assembleia da República que saísse. Considerei muito desajustado, injusto para a Cecília e mau para o CDS.