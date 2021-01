Marcelo Rebelo de Sousa fala ao país às 20h00

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai fazer uma declaração ao país esta quinta-feira, pelas 20h00.

A intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa vai acontecer depois da Assembleia da República aprovar, esta tarde, a renovação do estado de emergência por causa da pandemia de Covid-19. O diploma tem "luz verde" garantida com os votos de PS e PSD.

O novo decreto de renovação do estado de emergência, até 14 de fevereiro, prevê a proibição de aulas presenciais ou a sua limitação e a alteração dos períodos letivos.

O diploma foi enviado, na quarta-feira, para o Parlamento. Também prevê a possibilidade de aulas por meios digitais. E, noutro plano, tendo em conta a falta de profissionais de saúde, prevê a mobilização de quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro.

“Podem ser mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro”, lê-se no decreto já divulgado no site da Presidência.

Desde o início da pandemia estão confirmados 11.305 mortes e quase 669 mil infeções de Covid-19 em Portugal, indica o boletim de quarta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).