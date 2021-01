“Imprudente e inoportuno”. Presidente da CNIS contra legalização da eutanásia

Numa altura em que há a responsabilidade de salvar vidas é inoportuno legalizar a eutanásia, defende o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS).



Em declarações à Renascença, o padre Lino Maia defende que deve ser feita uma maior reflexão sobre a matéria.

“Eu penso que, neste momento, é inoportuna a discussão, para além de eu não concordar com a eutanásia. Concordo, sim, com a assistência na morte, não com a antecipação da morte”, afirma o presidente da CNIS.

Apesar da autonomia do Parlamento, o padre Lino Maia considera que “há outras formas de apoiar as pessoas e nunca antecipar a morte”.

“Admito a autonomia da Assembleia da República, mas neste momento eu penso que é imprudente introduzir a questão”, sublinha.

A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade é uma das entidades do setor social e privado que subscrevem um manifesto contra a eutanásia, em que criticam a aprovação da lei de despenalização da morte assistida, prevista para esta sexta-feira, e se comprometem a cuidar de todos os que sofrem e precisam de cuidados especiais.