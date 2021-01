​Violaram confinamento, fugiram da polícia e acabaram por ser salvos pelos bombeiros

Veja também:

Sucedem-se os casos de desobediência das regras do confinamento em vigor. Mas houve uma com contornos insólitos que envolveu uma fuga em direção a um túnel de escoamento de água, que desaguava no Rio Trancão, tendo sido preciso pedir ajuda aos bombeiros de Camarate.



A PSP de Loures fechou as instalações de um grupo recreativo que estava a funcionar ilegalmente como café, com clientes no interior. De acordo com o comunicado oficial, o estabelecimento encontrava-se “com as portas fechadas” e era “audível várias pessoas a dialogar no seu interior”.



Tudo aconteceu a 23 de janeiro, pelas 14h30. As autoridades tentaram chegar à fala com as pessoas, sem sucesso, quando “se repente, os clientes começaram a fugir pelas traseiras do estabelecimento. Dois correram em direção a um túnel de escoamento de água.

De acordo com a PSP, o túnel tem uma “extensão considerável, não sendo possível visualizar a sua extensão para além dos 10 metros, tanto pela inexistência de luz, como por curvas que o referido túnel tem”.

Os dois homens não responderam ao chamamento das autoridades e “dada uma forte corrente de água se encontrar a entrar no túnel” acabaram por ser chamados ao local os Bombeiros Voluntários de Camarate. Acabaram por ser resgatados “bastante molhados” e recusaram auxílio médico.

Foram depois identificados, autuados e encaminhados para os seus domicílios.

A mesma força policial, cerca de 12 horas depois, às 3h00 terminou uma festa, na Pontinha, que reunia cerca de 50 jovens, no interior de um barracão.

“Após a intervenção policial, sem registo de qualquer incidente, os infratores seguiram de imediato para as suas residências, para efeitos de cumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário”, remata o comunicado.