Variante britânica com prevalência de 50% em Lisboa e Vale do Tejo

A nova variante britânica do vírus da Covid-19 já tem uma prevalência de 50% na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), afirmou esta quinta-feira a ministra da Saúde, durante o debate parlamentar de renovação do estado de emergência. Marta Temido cita o último relatório da Direção-Geral da Saúde.

Marta Temido afirma que o Governo e o país "continuam a lutar" e que o executivo "não desertou", como tinha acusado anteriormente a oposição.



“Continuamos a lutar. Ontem atingimos 7 milhões de testes realizados, continuamos a lutar com a administração de vacinas, no Serviço Nacional de Saúde em colaboração com todos os restantes parceiros, com a tranquilidade de quem tem de responder todos os dias aos portugueses e com o peso e solenidade quem em momento nenhum pode ser afastado, de que não é de todo aceitável que utilizemos a morte e a doença como argumento político”, declarou a ministra da Saúde.



Marta Temido afirma que "o momento é grave e o debate deve ser sério". O Governo e o país têm feito no último ano um esforço sobre-"humano para se preparar para toda a dinâmica que a pandemia tem trazido", disse.