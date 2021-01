Vacinação. Idosos com mais de 80 passam a prioritários e metade deve estar vacinados no fim de março

Veja também:

O coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid-19 anunciou a inclusão dos idosos com mais de 80 anos sem patologia associada no primeiro grupo de prioritários a ser vacinados, mantendo as pessoas entre os 50 e os 79 com determinadas doenças.

Pelas contas deste responsável reveladas em conferência de imprensa, estes dois grandes grupos representam 600 mil pessoas (mais de 50 anos com comorbilidades) e 340 mil pessoas (mais de 80 anos).

Até ao fim do março, se Portugal receber todas as vacinas que é previsto receber, metade destas pessoas já estarão totalmente vacinadas e a outra metade já terão a vacinação iniciada.

