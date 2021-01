Vacinação decorre “conforme previsto”: 74 mil completaram processo

Veja também:

O coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, Francisco Ramos, garante que o processo está a decorrer "conforme o previsto" e faz "um balanço altamente positivo".

Em conferência de imprensa, Francisco Ramos revelou que já há 74 mil pessoas com o esquema vacinal completo.

O responsável revelou ainda que, até ao momento, Portugal recebeu 367 mil doses da Pfizer e 8.400 da Moderna. Francisco Ramos acrescentou ainda que é esperada para amanhã a aprovação da vacina da Astrazeneca por parte da Agência Europeia do Medicamento.

Ramos revelou que, no universo dos lares e das unidades de cuidados continuados existem 200 mil pessoas para serem vacinadas, dos quais 164 mil já receberam a primeira dose e 30 mil ainda não receberam a primeira dose por existir um surto da doença. "Há 205 entidades com surtos, 191 lares e 14 em unidades de cuidados continuados", disse o responsável.

Francisco Ramos adiantou ainda que, até ao momento, foram identificadas 1.332 reacções adversas à vacina, por exemplo, tumefação do braço e dor de cabeça, não existindo, no entanto, “nenhuma notificação de reações que não estivesse prevista". O responsável adiantoou que o valo de 0,65 reações adversas por 100 vacinados é um valor que está "em linha" com os dados provisórios do resto da Europa.