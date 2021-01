Portugal cai no Índice da Corrupção para a pontuação mais baixa desde 2012

Portugal está a falhar numa estratégia de combate à corrupção. O país recua três lugares no Índice de Perceção da Corrupção publicado nesta quinta-feira pela Transparência Internacional, colocando-se no 33.º lugar, com 61 pontos – a pontuação mais baixa desde 2012.

“O mesmo, por exemplo, em relação à proteção de denunciantes, cuja diretiva europeia tem de ser transposta até ao final deste ano e não temos, sequer, uma proposta de lei nesta matéria”, destaca ainda a responsável à Renascença.

Susana Coroado reclama, por isso, do Governo e do Parlamento, um debate sério sobre a estratégia nacional do combate à corrupção, “até porque a estratégia tem uma grande aplicação no setor público, onde este estudo incide”.

“E depois temos que olhar fortemente para a implementação das leis – também as que já existem, porque são pouco aplicadas – e, sobretudo, para a gestão e prevenção de conflitos de interesse, tanto nas instituições políticas como nas instituições públicas”, aponta ainda a presidente da Transparência e Integridade.

Susana Coroado acrescenta o problema não é de agora – tem-se agravado ao longo dos últimos anos, com sucessivos governos. Na opinião desta responsável, é um sinal de degradação da qualidade das instituições nacionais, em particular em contexto de crise pandémica.