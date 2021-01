“Não tenha vergonha, nós ajudamos”. Vizela lança campanha de apoio à pobreza envergonhada

“Desde famílias que são comerciantes, que viram os comércios encerrar, famílias associadas à restauração, em que há casos em que todo o agregado familiar dependia do restaurante, até às empresas em “lay-off” e a alteração substancial face ao desemprego que tem aumentado de forma expressiva no concelho”, específica o autarca.

Vítor Hugo Salgado nota que há muita gente a precisar porque “a pandemia afeta transversalmente toda a economia do concelho e, desta forma, reflete-se em todo o tipo de famílias”.

“Na análise da taxa de desemprego deste ano, comparada com períodos homólogos dos anos anteriores, verifica-se um aumento da ordem dos 40%”, avança o autarca, acrescentando que a autarquia tem conhecimento de “um conjunto de pessoas que tiveram uma alteração substancial do rendimento do agregado familiar e que, muitas das vezes, atendendo à posição estável que tinham do ponto de vista social, se recusam ou têm tendência a não se socorrer dos serviços sociais e dos vários mecanismos de apoio”.

O presidente da autarquia, Vítor Hugo Salgado, diz à Renascença que o objetivo “é apoiar as famílias que se encontram numa situação de pobreza envergonhada, devido ao aumento das carências criadas pela paralisação da economia, devido ao surto do novo coronavírus e que não estavam habituadas a pedir ajuda e que, por vezes, escondem e enfrentam sozinhas”.

“Não tenha Vergonha, nós ajudamos!” é a designação da campanha lançada pela autarquia de Vizela para responder às situações de pobreza envergonhada que estão a surgir no concelho, em consequência da pandemia de Covid-19.

Pagamento de rendas, despesas com saúde e eletricidade

A autarquia lança mesmo um apelo a todas as pessoas que estão a passar por dificuldades, que entrem em contacto com os serviços de ação social através da linha de apoio municipal Covid-19 - 800 104 100 ou através do email apoio.municipal.covid19@cm-vizela.pt, sublinhando que será garantida “toda a descrição”.

“A descrição é a palavra de ordem”, assegura Vítor Hugo Salgado, indicando, por exemplo, que “a entrega dos cabazes será efetuada em casa das famílias”.

A Câmara Municipal de Vizela relembra ainda que se encontram abertas de forma permanente as candidaturas a apoios sociais prestados pela autarquia, nas áreas do apoio financeiro, educativo, psicológico, alimentar, apoio aos idosos e habitação, que podem ser requeridos através do atendimento dos serviços municipais de ação social.

Em funcionamento mantém-se também o Plano de Emergência Alimentar e Higienização Familiar destinado a famílias carenciadas e que funciona como um reforço ao Banco Alimentar de Vizela, gerido pela Santa Casa da Misericórdia.

“Este é um reforço de bens alimentares saudáveis, em especial produtos frescos, adquiridos única e exclusivamente no comércio tradicional de Vizela, estando neste momento a ser distribuídos 85 cabazes”, sublinha a autarquia.

A Câmara Municipal continua a acompanhar atentamente o evoluir da pandemia no concelho e irá continuar a tomar todas as medidas necessárias para informar a população e apoiar as várias instituições para fazer face às necessidades acrescidas vividas neste momento, efetuando também uma reavaliação diária das medidas de prevenção adotadas e a adotar, de modo a prevenir e conter a respetiva propagação.