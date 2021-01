Marcelo fala ao país. "Joga-se tudo nas próximas semanas"

Veja também:

"É preciso agir depressa e drasticamente", defendeu esta quinta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração ao país após a renovação do estado de emergência até 14 de fevereiro.

"Vivemos o período mais duro da pandemia. Temos dos mais elevados números da Europa, a variante inglesa surgiu e já é responsável por 50% dos casos em áreas como a Grande Lisboa. A pressão sobre as estruturas de saúde é extrema, o número de mortes cresce a um ritmo, há meses inimaginável", constatou.

Marcelo expressou a sua preocupação para o que diz ser "a perigosa insensibilidade à vida e à morte de familiares, amigos, vizinhos e companheiros de tantos lances da vida".

A par dessa insensibilidade, diz, "cresce a negação do vírus e da sua gravidade, a negação da necessidade do estado de emergência e até do confinamento, mas nada disso, nenhuma dessas negações resolve a multiplicação dos mortos, as esperas infindáveis por internamentos, o sufoco nos cuidados intensivos, o sofrimento de doentes Covid e não Covid".

Para o Presidente da República, "o que verdadeiramente importa nestes momentos mais difíceis e mais dramáticos é não perder a linha de rumo, a capacidade de resistir, de melhorar e de agir".

Perante o cenário que coloca Portugal entre os primeiros países afetados por esta nova vaga da Covid-19, e perante a urgência de responder à crise sanitária, o Chefe do Estado pede aos portugueses que sejam "mais estritos, mais rigorosos e mais firmes" e avisa que "o que fizermos até março vai definir os próximos meses".

"O que fizermos todos até março, inclusive, determinará o que vão ser a primavera, o verão e, quem sabe, o outono e joga-se tudo nas próximas semanas, até março, inclusive", advertiu.

Comentando as medidas aprovadas, esta quinta-feira, pelo Governo, em Conselho de Ministros, Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que "temos de estar preparados para confinamento e ensino à distância mais duradouros do que se pensava antes desta escalada, temos de usar o controlo de fronteiras na entrada e na saída e, como que num auto-confinamento, a limitação da deslocação de nacionais para fora do território do continente".

No final desta declaração, em que comunicou a renovação do estado de emergência até 14 de fevereiro, interrogou: "Portugueses, será que ainda vamos a tempo?".

"Claro que vamos a tempo. Mas este é tempo de fazermos todos, poderes públicos e portugueses, mais e melhor", apelou.