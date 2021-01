Mais de 300 mortos e mais de 16 mil novas infeções com Covid-19. Novos máximos de 24 horas

Veja também:

Portugal registou novos máximos de número de mortos e de novas infeções por Covid-19. De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde divulgado esta quinta-feira, nas últimas 24 horas, morreram 303 pessoas e há mais 16.432 novos casos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com 8.621 novos casos, regista o dobro dos da região Norte (4.057). Já na região Centro há registo de 2.736 novos casos, 529 no Alentejo, 327 no Algarve, 95 na Madeira e 67 nos Açores.

Há neste momento mais de 180 mil casos ativos (180.076).

O número de internamentos regista um ligeiro recuo, com menos 38 pessoas internadas em enfermaria geral, num total de 6.565 pessoas, das quais 782 estão em cuidados intensivos (menos uma do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 685.383 casos confirmados da doença, dos quais 11.608 morreram e 493.699 acabaram por recuperar.