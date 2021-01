Lei da eutanásia "inconstitucional". ​Associações contestam exclusão da família

A lei da eutanásia, que se prepara para ser aprovada no Parlamento, é “inaceitável e inconstitucional”, defende um grupo de 14 associações ligadas ao setor da família e da defesa da vida.



Numa posição conjunta enviada ao Presidente da República, estas associações contestam o facto de a legislação produzida pelos deputados excluir a família “dos procedimentos de antecipação da morte de um dos seus membros”.

No centro da argumentação contra a despenalização da morta assistida está artigo 67.º da Constituição da Portuguesa.

“A Lei da Eutanásia, designadamente ao não prever a participação, envolvimento e informação obrigatórios dos familiares do doente no procedimento administrativo de antecipação da morte deste e ao limitar a possibilidade de os profissionais de saúde, caso o doente não os autorize, a contactarem/dialogarem com os familiares deste, viola expressamente, entre outras disposições, o artigo 67.º da Constituição da República Portuguesa, não sendo conforme com o nível de tutela e proteção da família e das famílias previsto na Lei Fundamental do país”, referem as associações, em comunicado enviado às redações.

O artigo em causa, sublinham, “reconhece a família como elemento fundamental da sociedade, e estabelece que a família tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros, atribuindo ao Estado, para proteção da família, a tarefa de definir e executar uma política de família com carácter global e integrado”.