Lares: 168 mil idosos receberam primeira dose da vacina contra a Covid-19

Veja também:

Um total de 168 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 em lares de idosos, avançou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

O chefe do Governo falava aos jornalista no final de uma reunião com a União das Misericórdias Portuguesas, União das Mutualidades Portuguesas, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e com a Confederação Cooperativa Portuguesa.

António Costa explica que só não foram vacinados os idosos que se encontram a residir em lares com surtos de Covid-19, que ficarão para mais tarde.

“Tínhamos decidido antecipar para esta semana a conclusão da primeira toma da vacina. É bom ouvir que correu, genericamente, bem. Das 193 mil pessoas em lares temos 168 mil vacinadas e as restantes são aquelas que estão a residir em lares com surtos ativos”, declarou o primeiro-ministro.