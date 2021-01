Jornalista da Renascença distinguido pela União Hispanomundial de Escritores

A União Hispanomundial de Escritores (UHE) distinguiu o jornalista da Renascença André Rodrigues, na categoria Excelência Jornalística em Rádio.

Na categoria Televisão, o prémio Excelencia Jornalística foi atribuído à jornalista Fátima Campos Ferreira. Na categoria Jornalismo Escrito, o laureado foi Sérgio Almeida, do "Jornal de Notícias".

Jornalista da Renascença desde 2003, André Rodrigues foi recentemente distinguido também pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o trabalho "A vida não se descarta como no ecoponto", sobre cuidados paliativos, bem como pela Agência Nacional de Inovação e pela Fundação Grünenthal e pela Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, com o trabalho "Vidas de dor, corpos que não desistem".

O Prémio Internacional Cesar Vallejo é atribuído anualmente pela UHE e, pela primeira vez, distinguiu jornalistas em Portugal.

A UHE, com sede no Peru, é uma associação de intelectuais, artistas, docentes e profissionais de várias áreas com intervenção na comunidade, em defesa da paz e da justiça social.



Veja a lista completa de distinções

Excelência Educativa: Cidália Fernandes

Excelência Cultural: Delmar Maia Gonçalves

Excelência Literária: Gisela Mendonça; Isilda Nunes; João Rasteiro e Paulo Abreu Lima

Excelência Académica: Rui António Agonia Pereira

Excelência Artística: Escultura/Pintura - Afonso Pinhão Ferreira; Cantautor - Álvaro Maio e Nuno Barroso; Teatro – Aurora Gaia; Dança - Carolina Costa

Excelência Jornalística: Rádio - André Rodrigues; TV - Fátima Ferreira; Imprensa - Sérgio Almeida

Excelência na Defesa dos Direitos Humanos: Teresa Ribeiro

Excelência na Defesa da Paz com Justiça Social: Lídia Praça e Odete Costa