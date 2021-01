Instituto Ricardo Jorge prevê 23 mil casos e mais de mil internados em UCI na próxima semana

Veja também:

O número de hospitalizações devido à Covid-19 deve continuar a aumentar e pode superar a capacidade de resposta do SNS, já na próxima semana.

De acordo com o último relatório “Nowcast/Forecasting” do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a que a Renascença teve acesso, estima-se que a oito de fevereiro o número de internamentos Covid-19 em unidades de cuidados intensivos supere os mil internados.

“Tendo em consideração a tendência observada na prevalência de doentes COVID-19 hospitalizados em UCI, projecta-se que no dia 2021-02-09 o número de doentes COVID-19 hospitalizados em UCI seja 1.029”, lê-se no documento.

Segundo a última atualização do ministério da Saúde, enviada à Renascença a 25 de janeiro, os hospitais do SNS têm disponíveis 820 camas de medicina intensiva. Ou seja, a projeção do INSA sugere uma sobrecarga da capacidade destas unidades.