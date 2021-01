Homem morre atropelado pelo metro na Póvoa de Varzim

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta quinta-feira ao ser colhido por uma composição do metro na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo a fonte, o acidente terá ocorrido por volta das 12h30 e o alerta inicial seria para a existência de uma "pessoa inconsciente" nos carris, contudo, no local veio a verificar-se tratar-se de um atropelamento.

Apesar de as causas ainda não estarem apuradas e, mediante as marcas no local do acidente, tudo indica que a vítima mortal ter-se-á pendurado nos encaixes das composições e caído, sendo arrastado cerca de 200 a 300 metros, disse.

"O motorista não se terá apercebido de nada, terão sido umas pessoas na paragem que viram e deram o alerta", adiantou a fonte.

Depois de confirmado o óbito no local, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, frisou.

A vítima mortal era uma pessoa em condição de sem-abrigo e "conhecido das autoridades", acrescentou.

A agência Lusa tentou contactar o Metro do Porto, mas sem sucesso.