Erros? Costa culpa a variante inglesa

O primeiro-ministro disse esta quarta-feira à noite que “com certeza” que o Governo cometeu erros na forma como lidou com a pandemia, mas não foi capaz de identificar nenhum em particular, para além de admitir ter havido problemas ao nível da comunicação, por as pessoas não terem compreendido bem a gravidade da situação que ele tentou transmitir.

Questionado sobre as medidas que foram adotadas para o Natal, e que coincidem com a maior propagação do vírus, Costa disse que as decisões faziam sentido à luz dos dados que tinham e culpou a variante inglesa da Covid.

“Houve uma confluência entre a variante inglesa e as regras para o período do Natal. Essa é a explicação que consigo encontrar, sei que não há consenso para identificar a razão precisa, mas há uma coisa que sabíamos: quando fixámos as regras Natal estávamos ainda num planalto, embora com números muito elevados. Estando no planalto, se a onda subisse seria maior. A confluência dessa variante inglesa, que na altura era desconhecida, precipitou estas consequências. Todos sabíamos que haveria dificuldades a seguir ao Natal”, reconhece.

“Olhando agora, diria que se tivéssemos tido conhecimento atempado da existência da variante inglesa o quadro para o Natal teria sido diferente e as medidas que entraram em vigor no dia 1 de janeiro teriam entrado em vigor no dia 26 de dezembro”, disse ainda António Costa no programa “A Circulatura do Quadrado”, na TVI24.