Ensino à distância, viagens proibidas e profissionais de saúde. As medidas do novo estado de emergência

O Conselho de Ministros anunciou esta quinta-feira as medidas para o novo estado de emergência, que vai estar em vigor entre 31 de janeiro e 14 de fevereiro.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, avançou, em conferência de imprensa, que as aulas vão continuar suspensas até 5 de fevereiro e que o ensino à distância começa a 8 de fevereiro.



A medida abrange todos os graus de ensino, acrescentou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em resposta a uma pergunta colocada pela Renascença. As férias de Carnaval ficam suspensas este ano.

As aulas à distância vão regressar, mas as creches vão continuar encerradas até ordem em contário.

As restrições a deslocações dentro do país mantêm-se (proibição de circulação de entre concelhos ao fim de semana e dever de recolhimento no domicílio) e as viagens para o estrangeiro vão sofrer fortes restrições nas próximas duas semanas e o controlo de fronteiras será retomado. Os cidadãos ficarão impedidos de sair do país, salvo casos excecionais, como questões de saúde.

Os hospitais poderão contratar, até ao limite de um ano, médicos e enfermeiros formados no estrangeiro e profissionais de saúde aposentados.



Todas as restrições impostas em Portugal continental nos últimos 15 dias ao funcionamento do comércio não essencial e da restauração permanecem em vigor.



“Não há nenhum alívio de medidas e há todas as razões para que todos levem muito a sério as medidas que estão em vigor e as cumpram criteriosamente todos os dias, mesmo sabendo que todos estamos muito cansados destas restrições e sabemos como elas implicam com a vida de todos nós”, acrescentou Mariana Vieira da Silva.

Portugal registou novos máximos de número de mortos e de novas infeções por Covid-19. De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde divulgado esta quinta-feira, nas últimas 24 horas, morreram 303 pessoas e há mais 16.432 novos casos.



