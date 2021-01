Ensino à distância. Aulas retomadas a 8 de fevereiro, creches continuam fechadas

Veja também:

O Governo definiu esta quinta-feira que as aulas vão continuar suspensas até dia 5 de fevereiro, prevendo-se a retoma das atividades letivas de forma não presencial a partir de 8 de fevereiro, de acordo com "as regras previstas para este regime não-presencial aprovadas e comunicadas às escolas em julho de 2020".

A informação foi avançada pelo ministro da Educação após o Conselho de Ministros, durante o qual o Governo decidiu também "manter as respostas sociais" em contexto escolar, como apoios terapêuticos a alunos com necessidades especiais e as refeições para os alunos dos escalões sociais A e B. Nesta última semana, foram garantidas mais de 20 mil refeições neste contexto.

As medidas do decreto hoje aprovado pelo Governo aplicam-se a todos os graus e tipos de ensino, incluindo escolas públicas, privadas e ensino cooperativo.

As creches e jardins de infância vão continuar encerrados até nova decisão. Mantém-se também em funcionamento a rede de escolas para os filhos dos trabalhadores de serviços essenciais, com o ministro da Educação a indicar que, nestes primeiros dias, houve cerca de dois mil estudantes nestas escolas de acolhimento.

Questionado sobre a compensação destas semanas de aulas suspensas, Tiago Brandão Rodrigues recordou que, na semana passada, foram aprovadas alterações ao calendário escolar precisamente para recuperar estes dias sem aulas e sublinhou que "todos esperamos que a compensação seja presencial", mas é preciso ver "o que vai aconrecer no Carnaval e na Páscoa".