Covid-19. Quem tem mais de 80 anos começa a ser vacinado para a semana

O coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid-19 anunciou a inclusão dos idosos com mais de 80 anos sem patologia associada no primeiro grupo de prioritários a ser vacinados, mantendo as pessoas entre os 50 e os 79 com determinadas doenças.

Os octagenários vão começar a ser chamados "para a semana", disse Francisco Ramos.

Pelas contas deste responsável reveladas em conferência de imprensa, estes dois grandes grupos representam 600 mil pessoas (mais de 50 anos com comorbilidades) e 340 mil pessoas (mais de 80 anos).

Até ao fim do março, se Portugal receber todas as vacinas que é previsto receber, metade destas pessoas já estarão totalmente vacinadas e a outra metade já terão a vacinação iniciada.

A União Europeia estabeleceu como meta ter vacinados, até março, pelo menos 80 % das pessoas com mais de 80 anos e 80 % dos profissionais de saúde e da assistência social em cada Estado-Membro. Até ao verão de 2021, os Estados-Membros deverão ter vacinado pelo menos 70 % da toda a população adulta.

Cerca de 810 mil vacinados no fim do primeiro trimestre

Francisco Ramos fez as contas às doses de vacinas previstas que sejam entregues, considerando que, se tudo correr como o previsto, no fim de marços, POrtugal contara com mais de 800 mil pessoas vacinadas e mais 500 mil com a primeira dose.

“Aquilo que temos garantido são 2.214.000 doses a receber até final de março. Para atingir este objetivo vamos precisar de 1.642.000 doses para vacinar por completo 800 mil pessoas e 520 mil para iniciar a vacinação. É possível atingir este objetivo com as doses que temos contratadas com a Pfizer, a Moderna e na expectativa de que a vacina da AstraZeneca seja aprovada”, explicou.