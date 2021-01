Covid-19. Mais três mortes e 131 casos positivos na Madeira

Veja também:

A Madeira registou esta quinta-feira mais 131 casos positivos de Covid-19, passando a contabilizar 4.898 infeções acumuladas, e mais três óbitos, subindo para 38 o total de mortos, informou a Direção Regional da Saúde (DRS).

Em comunicado, este organismo indica que os casos positivos diagnosticados nas últimas 24 horas dizem respeito a três casos importados (dois provenientes do Reino Unido e um da África do Sul) e 128 de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos.

A DRS assinala ainda que seis dos casos de transmissão local reportados hoje foram identificados no âmbito da investigação epidemiológica em curso numa embarcação que labora região, onde tinha sido identificado um caso suspeito, aguardando ainda a autoridade da saúde o resultado definitivo de um teste laboratorial.

Hoje há mais 112 casos recuperados, passando a região a contabilizar 2.889 casos recuperados de Covid-19, e três mortos: duas mulheres, uma de 85 e outra de 74 anos, e um homem, de 90 anos, todos com comorbilidades associadas.

Assim, a Madeira contabiliza até hoje 38 mortos associados à Covid-19.

A região passa a ter 1.971 casos ativos, dos quais 113 são importados e 1.858 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a DRS indica que 76 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (69 pessoas em Unidade Polivalente e sete na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 43 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 164 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço de Saúde da Madeira.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.176.000 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.608 pessoas dos 685.383 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.