Covid-19. Até que ponto devemos estar preocupados com as novas estirpes a circular em Portugal

Antes de mais, há um alerta importante dos especialistas: apelam para a necessidade de não criar o pânico na sociedade face ao surgimento de novas estirpes do coronavírus responsável pela doença Covid-19. Faz parte da evolução de qualquer vírus, como acontece, por exemplo, no caso da gripe.

São já dezenas as mutações do SARS-CoV-2, mas as mais relevantes até agora identificadas são a inglesa, a sul-africana e a brasileira, que apareceram por esta ordem em Portugal.

O que acontece é que, à medida que vai lidando com vários sistemas imunitários, o vírus vai-se adaptando. E acontece também ter comportamentos diferentes em cada organismo.

É como se o vírus fosse “lutando” para sobreviver e multiplica-se à medida que avança, tentando “fintar” a imunização que vai sendo gerada.

As novas estirpes são mais contagiosas? E matam mais?

Sabe-se que as mais preocupantes são a britânica, a sul-africana e a brasileira. Cada uma parece ser mais contagiosa do que as anteriores, ou seja, mais rapidamente disseminável.

À medida que uma nova variante atinge um país ou um grupo, instala-se e vai “substituindo” as estirpes menos prevalentes.

Apesar de serem mais contagiosas, não significa que exista uma relação direta com a taxa de mortalidade. O que acontece é que, sendo o contágio e a transmissão mais intensos, aumenta de forma significativa o número de infetados e, por conseguinte, de doentes internados, causando mais pressão e, até, a saturação ou colapso dos sistemas de saúde.