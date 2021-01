​Convocatória para a vacinação Covid será feita por SMS do número 2424

Veja também:

O coordenador do plano nacional de vacinação contra a Covid-19 explicou que a convocatória para as pessoas serem vacinadas será feita preferencialmente por SMS, através do número 2424.



Francisco Ramos garantiu que esta informação vai ser divulgada “massivamente para se perceber que esta é a origem legítima e fiável destas SMS”.

Em caso de impossibilidade de envio de mensagem escrita, as pessoas serão contactadas por telefone ou por carta.

O responsável revelou que a mensagem vai propor uma data para a vacinação que, caso seja aceite, serve de agendamento. Na véspera do dia da vacinação, o utente recebe nova mensagem para recordar a convocatória e, assim, “minimizar as faltas a este processo”.

Ramos revelou ainda os procedimentos a seguir pelas pessoas com mais de 50 anos incluídas nos grupos prioritários para a primeira fase de vacinação contra a Covid-19 que não são acompanhadas no Serviço Nacional de Saúde.

“Aquilo que se desenvolveu foi uma declaração eletrónica que será passada pelo seu médico assistente, onde deve constar que as pessoas têm de facto essas patologias”, explicou. Ramos refere que essa declaração funciona como uma receita médica, ou seja, essa informação chegará aos serviços do Ministério da Saúde e que, com esta metodologia, fica garantido que as pessoas “não utilizam os centros de saúde assinalarem a sua existência e vontade de se vacinarem”.