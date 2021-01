Taxas de contágio de Covid-19 ainda muito elevadas na Europa. OMS pede paciência

O diretor regional da OMS para a Europa diz que vivemos num estranho paradoxo , porque, por um lado temos a esperança de um fim à vista com as vacinas, mas, por outro, temos de continuar a cumprir as medidas restritivas, o que leva a ansiedade, fadiga e muita confusão.

O diretor da OMS para a Europa avisa que as taxas de contágio da Covid-19 são ainda muito elevadas, pelo que ainda é cedo para aliviar as restrições. Numa conferência de imprensa, nesta quinta-feira de manhã, Hans Kluge pediu paciência, porque o processo de vacinação vai demorar muito tempo.





O diretor regional da OMS pede, por isso, mais um pouco de paciência e avisa que já todos aprendemos que a estratégia para combater a Covid-19 é tomar medidas graduais, porque “abrir e fechar, confinar e desconfinar rapidamente é errado”.

“A introdução de medidas graduais baseadas em critérios epidemiológicos é a melhor estratégia para permitir a economia sobreviver e minimizar os efeitos colaterais”, defende.

Variantes exigem que estejamos mais alertas

Na mesma conferência de imprensa, a OMS para a Europa mostrou ainda preocupação com as novas variantes do vírus. Hans Kluge revelou que 33 países já reportaram casos da nova variante do Reino Unido e 16 a que vem da África do Sul.

Até agora, 35 países europeus já começaram a vacinação e já foram administradas 25 milhões de doses de vacinas, que mostram ser eficazes e seguras, mas Kluge avisou que é preciso ter paciência, porque este processo vai durar muito tempo.