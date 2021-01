Lakers sofrem primeira derrota da época fora de casa

Os campeões Los Angeles Lakers sofreram na quarta-feira a primeira derrota da época como visitantes na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao perderem com os Philadelphia 76ers, por 107-106.

Tobias Harris (24 pontos) acabou por ser o herói dos Sixers, ao marcar o cesto do triunfo, a três segundos do final, num encontro em que Joel Embiid marcou 28 pontos para a equipa da casa, apesar da queda violenta que sofreu após um empurrão de LeBron James.

LeBron foi o melhor marcador da partida, com 34 pontos, enquanto Anthony Davis, a outra grande figura dos Lakers, fez 23 e conseguiu oito ressaltos.

Com este triunfo, os Sixers mantêm a liderança do Este, com 13 triunfos e seis derrotas, com os Lakers a perderem, ao 11.º jogo, pela primeira vez fora de casa esta época, seguindo na segunda posição do Oeste, com 14 vitórias e cinco desaires.

Na liderança do Oeste estão os Utah Jazz (14-4), que somaram o 10.º triunfo consecutivo, ao vencerem em casa os Dallas Mavericks, por 116-104, com Rudy Gobert (29 pontos e 20 ressaltos) e Joe Ingles (recorde pessoal de sete triplos) em destaque.

Na equipa texana, Luka Doncic voltou a ser a figura maior, com 30 pontos.

O 'big three' dos Brooklyn Nets esteve em destaque no triunfo sobre os Atlanta Hawks, por 132-128, com Kevin Durant a conseguir 32 pontos, James Harden a alcançar 31 pontos e 15 assistências, e Kyrie Irving a marcar 26.

Durant tornou-se o quarto jogador da história da NBA a conseguir pelo menos 20 pontos nos primeiros 15 encontros com uma nova equipa, e Harden chegou ao 10.º encontro com pelo menos 30 pontos e 15 assistências, algo que apenas foi conseguido por outros quatro jogadores.