Ricardo Soares sonha com o Jamor, mas recorda "prioridade inequívoca no campeonato"

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, quer vencer o FC Porto nos quartos de final da Taça de Portugal, apesar de colocar o favoritismo no lado dos dragões e reconhecer que a prioridade é o campeonato, competição em que a equipa de Barcelos ocupa lugar de "play-off" de despromoção".

"Conseguimos chegar aos quartos de final. Temos responsabilidade de dar o máximo e praticamente um excelente jogo e vamos entrar em campo nesse sentido. Temos pouca responsabilidade, a maior é do FC Porto. Fundamental é o campeonato, mas ninguém entra para perder, vamos fazer o máximo para ganhar", disse, em conferência de imprensa.

O técnico diz que a equipa está preparada para os problemas que o Porto pode colocar e admite que um bom resultado pode transportar mais confiança para o campeonato.

"O FC Porto não nos vai surpreender, estamos preparados. Um resultado positivo pode ser aquela pontinha de confiança que precisamos para melhores resultados no campeonato", perspetiva.

Ricardo Soares admite alterações na equipa porque considera ter um plantel curto, em que a prioridade terá de ser dada ao jogo seguinte, para a I Liga: "A prioridade inequívoca é no campeonato, queremos muito a manutenção, será um campeonato extremamente difícil para um conjunto de oito equipas e nós estamos inseridos nesse grupo. Temos um plantel curto e ainda por cima com a Covid-19 devemos ter mais cuidados com a gestão".

O técnico da equipa de Barcelos reconhece o favoritismo do FC Porto, mas não deixa de sonhar com uma presença na final do Jamor.

"Recordo-me sempre de pensar no Jamor na infância. Todos os treinadores sonham com isso. Tenho tido bons resultados na Taça, já fui eliminado uma vez nos quartos de final em penáltis e uma meia-final a duas mãos, com o Chaves, contra o Vitória de Guimarães. Os sonhos são das coisas fantásticas que um ser humano tem, pensamos ir o mais longe possível. Não temos nada a perder e vamos jogar para ganhar, isso é seguro", termina.

O Gil Vicente-FC Porto está marcado para esta sexta-feira, às 20h45, no Estádio Cidade de Barcelos, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.