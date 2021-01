Boavista nega ter salários em atraso

O Boavista negou, em comunicado, ter salários em atraso na equipa principal de futebol, depois do mesmo ter sido noticiado pela imprensa nacional.

"A Boavista FC, Futebol SAD tem cumprido escrupulosamente os compromissos com os seus atletas, sendo que tal é facilmente comprovado através da verificação do controle salarial divulgado pela Liga Portuguesa Futebol Profissional", afirma o clube.

O clube garante que situações como esta "dão mais força" para o futuro.

"Não sabemos a quem serve estas notícias, carregadas de mentiras e inverdades, mas estamos certos de que este tipo de situações nos dão ainda mais força para seguirmos o nosso caminho, de forma a honrar a história de uma Instituição centenária", pode ler-se.

O Boavista é último classificado da I Liga, com apenas uma vitória em 15 jogos disputados. Na próxima jornada, a equipa de Jesualdo Ferreira joga no terreno do Portimonense, no domingo.